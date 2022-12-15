***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 09:55
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 14.12.2022 tarihinde TEİAŞ'da düzenlenen 2022/1321203 ihale kayıt numaralı ihaleye %85 ortaklık payı ile 90.940.000 TL tutarında teklif verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087430
BIST
18:105.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
0
En Düşük
0
18:1018,6515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6515
En Düşük
18,6022
18:1019,9018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
18:101.075,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,41
|Açılış
|: 1.076,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARDYZ
|10,65
|93.446.026
|% 0,06
|
|PEGYO
|4,11
|19.587.113
|% 0,00
|
|YGYO
|1,57
|30.442.644
|% 0,00
|
|KNFRT
|15,40
|33.855.672
|% 0,00
|
|KLMSN
|27,68
|124.177.964
|% 0,00
|
|PEGYO
|4,11
|19.587.113
|% 0,00
|
|YGYO
|1,57
|30.442.644
|% 0,00
|
|KNFRT
|15,40
|33.855.672
|% 0,00
|
|KLMSN
|27,68
|124.177.964
|% 0,00
|
|SUWEN
|69,35
|17.402.582
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% 0,00
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% 0,00
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6303
|18,6515
|% 0,16
|
|Euro
|19,8593
|19,9018
|% 0,01
|
|Sterlin
|23,0311
|23,1466
|% -0,19
|
|Frank
|20,0541
|20,1749
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% 0,03
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-11,12
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-6,45
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.238
|7.293
|-35,00
|
|Yarım
|3.505
|3.565
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.782
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|13,93
|13,96
|-0,37
|
|B. Petrol
|82,16
|82,16
|-0,54
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem