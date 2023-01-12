***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 14:02
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Çin, Endonezya, Fransa, İrlanda, Malezya, Panama, Portekiz, Tayvan ve Ukrayna'dan Aralık ayında alınan sipariş tutarı toplam 46.923.512 TL'dir.
2021 yılından devreden 90.277.603 TL tutarındaki Sipariş portföyü Aralık ayı sonu itibariyle 153.256.718 TL'ye yükselmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101126
BIST
16:564.872
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 143,56
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:5618,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:5620,3127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1225
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
16:561.148,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 15,34
|Açılış
|: 1.148,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,10
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KRDMA
|17,38
|365.834.864
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.803.313
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.281.438
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|57.308.886
|% 9,96
|
|ONCSM
|34,00
|3.738.980
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.570,00
|105.610.557
|% -9,65
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,60
|10.824.547.377
|% 5,03
|
|KRDMD
|18,47
|7.750.856.526
|% 7,45
|
|EREGL
|38,32
|5.642.236.611
|% 4,02
|
|ASELS
|54,25
|5.035.938.624
|% 2,75
|
|KOZAL
|534,00
|4.719.270.646
|% 2,93
|
|EKGYO
|8,20
|3.762.579.564
|% 1,49
|
|KRDMD
|18,47
|7.750.856.526
|% 7,45
|
|YKBNK
|8,87
|2.855.084.637
|% 3,26
|
|SKBNK
|2,56
|621.243.683
|% 0,39
|
|PETKM
|16,94
|3.267.703.037
|% 1,62
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7761
|18,7821
|% 0,04
|
|Euro
|20,3038
|20,3127
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,8632
|22,9778
|% 0,57
|
|Frank
|20,1301
|20,2514
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,02
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|20,17
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,56
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.777
|24,00
|
|Tam
|7.714
|7.775
|42,00
|
|Yarım
|3.756
|3.805
|22,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.902
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,29
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|1,39
|
Seans Raporu
16:56
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17:11DESA
Yüzde 7.81 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 488, 541 adet işlem
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17:10KRSTL
Yüzde 7.51 oranında artışla 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 244, 408 adet işlem
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 112, 4 artarak (% 2.68 ) 4, 309
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, SDTTR, KNFRT, ONCSM, ARMDA, KRDMA, TEKTU, RODRG, MARTI
-
17:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, VKING, ULUFA