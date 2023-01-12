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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.01.2023 14:02
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Başta Türkiye olmak üzere  Azerbaycan, Çin, Endonezya, Fransa, İrlanda, Malezya, Panama, Portekiz,  Tayvan ve Ukrayna'dan Aralık ayında alınan sipariş tutarı  toplam 46.923.512 TL'dir.
2021 yılından devreden 90.277.603 TL tutarındaki Sipariş portföyü Aralık ayı sonu itibariyle  153.256.718   TL'ye yükselmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101126


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Tam 7.714 7.775 42,00  
Yarım 3.756 3.805 22,00  
Çeyrek 1.884 1.902 11,00  
Gümüş.Ons 23,99 24,02 0,59  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,29  
B. Petrol 84,06 84,06 1,39  
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