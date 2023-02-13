***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBaşta Türkiye olmak üzere Bolivya, Malezya, Türkmenistan ve Tayland'tan Ocak ayında alınan sipariş tutarı toplam 22.904.260 TL'dir.2022 yılından devreden 153.256.718 TL tutarındaki Sipariş portföyü Ocak ayı sonu itibariyle 171.034.570 TL'ye yükselmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112880BIST