***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2023 10:47
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başta Türkiye olmak üzere Bolivya, Malezya, Türkmenistan ve Tayland'tan Ocak ayında alınan sipariş tutarı toplam 22.904.260 TL'dir.
2022 yılından devreden 153.256.718 TL tutarındaki Sipariş portföyü Ocak ayı sonu itibariyle 171.034.570 TL'ye yükselmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112880
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0028
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,1418
En Düşük
20,0009
10:421.127,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.127,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.124,23
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8374
|18,8414
|% 0,05
|
|Euro
|20,1082
|20,1140
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6271
|22,7406
|% -0,03
|
|Frank
|20,2956
|20,4179
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0057
|5,0308
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-2,89
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|0,00
|
|Tam
|7.646
|7.695
|0,00
|
|Yarım
|3.735
|3.765
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.883
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-0,83
|