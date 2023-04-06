***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2023 14:18
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'in 10.05.2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ortakların bilgisine sunulmak üzere hazırlamış olduğu SPK II 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ 1.3 Genel Kurul Başlıklı maddesi gereğince yapılan duyuru ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132410
BIST
16:024.908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,83
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
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4.970
En Düşük
4.895
16:0219,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0221,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 21,3400
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|Önceki Kapanış
|: 21,4300
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21,1318
En Düşük
20,9548
16:021.246,03
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|Açılış
|: 1.246,03
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|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ELITE
|13,64
|16.197.855
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.825.473
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|129,30
|121.039.827
|% -9,90
|
|DGGYO
|33,18
|33.967.832
|% -7,83
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|KUTPO
|45,60
|41.598.738
|% -5,67
|
|ESEN
|58,05
|43.997.405
|% -4,76
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|THYAO
|126,30
|2.367.931.535
|% 0,80
|
|ASTOR
|58,45
|2.151.764.002
|% 2,54
|
|EREGL
|35,08
|1.530.970.578
|% -0,96
|
|TUPRS
|78,10
|1.393.529.507
|% -1,70
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|YYAPI
|2,91
|227.626.073
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|480.930.597
|% -0,94
|
|YGYO
|2,16
|141.443.073
|% 2,86
|
|KOZAL
|21,38
|1.316.706.811
|% 0,47
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2532
|19,2579
|% 0,11
|
|Euro
|21,0061
|21,0874
|% 0,38
|
|Sterlin
|23,8683
|23,9880
|% -0,16
|
|Frank
|21,1672
|21,2947
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1177
|5,1434
|% 0,08
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.011
|-9,98
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.501
|8.549
|-27,00
|
|Yarım
|4.152
|4.183
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.076
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,40
|15,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,18
|