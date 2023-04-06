***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2023 14:19
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.04.2023 tarihli toplantısında,
Şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, Sn. Alaeddin Tileylioğlu ve Sn. İhsan Kağan Bayraktar'ın 10.05.2023 tarihinde yapılacak 2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132412
BIST
16:014.910
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BIST En Aktif Hisseler16:01
|ELITE
|13,64
|16.197.855
|% 10,00
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|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.825.473
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.396.882
|% 9,98
|
|ONCSM
|132,30
|120.375.577
|% -7,80
|
|DGGYO
|33,20
|33.913.487
|% -7,78
|
|AKFYE
|15,42
|3.094.377.922
|% -7,28
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|KUTPO
|45,62
|41.500.573
|% -5,63
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|ESEN
|58,00
|43.947.992
|% -4,84
|
|AKFYE
|15,42
|3.094.377.922
|% -7,28
|
|THYAO
|126,20
|2.357.562.991
|% 0,72
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|ASTOR
|58,45
|2.136.960.268
|% 2,54
|
|EREGL
|35,04
|1.522.779.177
|% -1,07
|
|TUPRS
|78,05
|1.387.955.221
|% -1,76
|
|AKFYE
|15,42
|3.094.377.922
|% -7,28
|
|YYAPI
|2,92
|227.199.766
|% 8,55
|
|EKGYO
|6,33
|476.787.390
|% -0,78
|
|YGYO
|2,16
|141.363.867
|% 2,86
|
|KOZAL
|21,38
|1.306.287.123
|% 0,47
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2532
|19,2579
|% 0,11
|
|Euro
|21,0061
|21,0874
|% 0,38
|
|Sterlin
|23,8719
|23,9916
|% -0,15
|
|Frank
|21,1722
|21,2998
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1173
|5,1429
|% 0,07
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.010
|2.011
|-10,48
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|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.503
|8.551
|-25,00
|
|Yarım
|4.153
|4.184
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.076
|2.092
|-6,00
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|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|15,39
|15,41
|-0,03
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|B. Petrol
|85,00
|85,00
|0,01
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