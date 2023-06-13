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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.06.2023 16:56
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.06.2023 tarihli toplantısında
Şirketimizin maliki bulunduğu  Ankara ili, Akyurt ilçesi, Saracalar Mahallesi mevkiinde kain ve 1856 ada, 16 parselde kayıtlı gayrimenkul, Alternatifbank A.Ş. tarafından, şirketimiz lehine açılmış ve açılacak krediler ile verilmiş ve verilecek teminat mektupları, kefalete dayalı taahhütlerimiz ve her ne sebepten olursa olsun, doğmuş ve doğacak borçlarımızın teminatını oluşturmak üzere adı geçen Banka lehine Birinci Derecede, 42.000.000 TL bedelle ipotek verilmişti.
Söz konusu gayrimenkul için bankanın uygunluk değerlendirmesi durumuna göre müşteri ödemelerine bağlı kredi limit tahsisini oluşturmak amacıyla aynı koşullarda İkinci Derecede, 42.000.000 TL bedelle ipotek verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158368


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Tam 9.871 10.127 17,11  
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