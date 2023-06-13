***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2023 16:56
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.06.2023 tarihli toplantısında
Şirketimizin maliki bulunduğu Ankara ili, Akyurt ilçesi, Saracalar Mahallesi mevkiinde kain ve 1856 ada, 16 parselde kayıtlı gayrimenkul, Alternatifbank A.Ş. tarafından, şirketimiz lehine açılmış ve açılacak krediler ile verilmiş ve verilecek teminat mektupları, kefalete dayalı taahhütlerimiz ve her ne sebepten olursa olsun, doğmuş ve doğacak borçlarımızın teminatını oluşturmak üzere adı geçen Banka lehine Birinci Derecede, 42.000.000 TL bedelle ipotek verilmişti.
Söz konusu gayrimenkul için bankanın uygunluk değerlendirmesi durumuna göre müşteri ödemelerine bağlı kredi limit tahsisini oluşturmak amacıyla aynı koşullarda İkinci Derecede, 42.000.000 TL bedelle ipotek verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158368
BIST
17:545.454
En Düşük
|Değişim
|: -2,42%
|| -135,22
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5423,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0412
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5425,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2319
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:541.483,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.483,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:52
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|298.789.221
|% 9,98
|
|RYSAS
|51,05
|146.168.669
|% 9,97
|
|SASA
|56,35
|6.644.275.432
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.342.527.239
|% -9,97
|
|BURCE
|188,20
|104.730.390
|% -9,95
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|IMASM
|16,05
|1.614.247.422
|% -8,81
|
|THYAO
|178,10
|7.478.144.181
|% -2,84
|
|SASA
|56,35
|6.644.275.432
|% -9,98
|
|EREGL
|37,56
|4.140.895.566
|% -1,00
|
|KRDMD
|21,92
|3.711.443.474
|% 2,62
|
|AKBNK
|18,03
|3.350.141.900
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,46
|2.112.804.440
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,76
|3.072.926.767
|% -0,68
|
|ISCTR
|13,03
|2.475.211.166
|% -0,53
|
|AKBNK
|18,03
|3.350.141.900
|% -0,28
|
|KRDMD
|21,92
|3.711.443.474
|% 2,62
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6303
|23,6536
|% 0,17
|
|Euro
|25,5441
|25,5496
|% 0,77
|
|Sterlin
|29,6809
|29,8298
|% 0,74
|
|Frank
|26,0099
|26,1666
|% 0,48
|
|Riyal
|6,2806
|6,3121
|% 0,02
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,20
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.834
|4.913
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.456
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,52
|74,52
|2,68
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem