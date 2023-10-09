***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2023 17:19
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Alaeddin Tileylioğlu'nun istifasından dolayı yerine ekte özgeçmişi bulunan Sn.Nükhet Doğan'ın 12.10.2023 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202748
BIST
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17:148.289
En Düşük
|Değişim
|: -2,08%
|| -175,82
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
17:1427,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1265
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:1429,2571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0316
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:141.645,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 20,28
|Açılış
|: 1.645,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:14
|FORTE
|93,50
|643.144.887
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|420.084.228
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|28.125.463
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.010.334
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|37.838.613
|% 10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|60,10
|44.696.740
|% -9,49
|
|COSMO
|173,90
|123.514.498
|% -9,33
|
|FENER
|112,50
|711.335.357
|% -9,27
|
|ASELS
|43,22
|7.422.611.664
|% 5,62
|
|TUPRS
|150,00
|5.966.022.865
|% 1,56
|
|THYAO
|229,80
|5.449.439.749
|% -3,61
|
|PETKM
|23,60
|4.186.316.446
|% 2,16
|
|EREGL
|43,86
|3.578.443.358
|% -2,40
|
|ZOREN
|6,28
|3.037.312.760
|% -8,05
|
|EKGYO
|8,33
|2.325.665.647
|% -3,59
|
|IHLAS
|1,31
|308.907.251
|% -5,07
|
|PETKM
|23,60
|4.186.316.446
|% 2,16
|
|ASELS
|43,22
|7.422.611.664
|% 5,62
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6964
|27,7036
|% 0,46
|
|Euro
|29,2439
|29,2571
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,7243
|33,8934
|% 0,23
|
|Frank
|30,4297
|30,6130
|% 0,80
|
|Riyal
|7,3630
|7,3999
|% 0,43
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|14,28
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|18,02
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.120
|11.224
|217,00
|
|Yarım
|5.577
|5.629
|109,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.815
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,24
|19,26
|0,09
|
|B. Petrol
|87,21
|87,21
|2,63
|
Seans Raporu
17:14
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-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASTOR, ALARK
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, HEKTS, BIMAS
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 88 kaybederek (% -1.90 ) 7, 226
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DMRGD, TETMT, MRSHL, GEREL, BFREN, HATSN, IDEAS, FMIZP, SDTTR, FORTE
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, ATATP