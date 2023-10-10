***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2023 09:35
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Alaeddin Tileylioğlu'nun istifasından dolayı yerine ekte özgeçmişi bulunan Sn.Nükhet Doğan'ın 12.10.2023 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203555
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|TARKM
|679,80
|47.664.177
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|YEOTK
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|346.700.184
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|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
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|DMRGD
|21,90
|1.136.874.634
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|PRDGS
|9,36
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|BALAT
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|3.447.324
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|SUMAS
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|MMCAS
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|% -3,71
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|SODSN
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|KATMR
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|340.407.239
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|THYAO
|233,60
|1.849.259.743
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|TUPRS
|150,10
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|DMRGD
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|ASTOR
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|ZOREN
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|KATMR
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|340.407.239
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|EKGYO
|8,37
|587.145.984
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|DMRGD
|21,90
|1.136.874.634
|% 9,99
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|ODAS
|13,09
|661.740.479
|% 5,14
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|Alış
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|Dolar
|27,7233
|27,7282
|% 0,21
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|Euro
|29,3324
|29,3437
|% 0,20
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|Sterlin
|33,7970
|33,9665
|% 0,04
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|Frank
|30,4655
|30,6490
|% 0,16
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|Riyal
|7,3688
|7,4058
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|Alış
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|-5,52
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|Altın Gr.
|1.655
|1.655
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|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
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|Tam
|11.193
|11.298
|-34,00
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|Yarım
|5.614
|5.666
|-17,00
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|Çeyrek
|2.798
|2.833
|-9,00
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|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|19,35
|19,39
|-0,11
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|B. Petrol
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|87,64
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