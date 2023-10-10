***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Alaeddin Tileylioğlu'nun istifasından dolayı yerine ekte özgeçmişi bulunan Sn.Nükhet Doğan'ın 12.10.2023 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203555BIST