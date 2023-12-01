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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.12.2023 15:40
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin 01.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,
Genel Müdürlük görevinde bulunan Sn.Zeynep Ece Arabul'un yerine Sn. Enis Şahin'in atanmasına karar verilmiştir.
Sn.Zeynep Ece Arabul Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği görev ve sorumluluğunu sürdürmektedir.
Sn.Enis Şahin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde 2005 yılında mezun olmuştur. 2009-2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde İşletme Yüksek lisansını tamamlamıştır.2005-2008 yılları arasında Izgaz Kocaeli'de Saha Mühendisi olarak görev almıştır 2008-2011 yılları arasında Areva/Schneider Mekanik Tasarım sorumlusu olarak görev almıştır. 2011-2013 yılları arasında yine Schneider Elektirk'te üretim hat müdürlüğü görevini yapmıştır. 2013-2015 yılları arasında Schneider Elektirk'te Proje Satış Müdürü olarak görev almıştır. 2015-2023 yıllarında ise Elimsan A.Ş.'de Satış Direktörü olarak görev almıştır. 2023 yılından itibaren Kontrolmatik A.Ş.'de İş Geliştirme Müdür olarak görev almıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221553


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BALAT 28,60 3.551.536 % 10,00  
BURCE 168,30 260.399.010 % 10,00  
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