***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'muzun 14.02.2024 (bugün) tarihli toplantısında,1.Şirket'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken 14.02.2024 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Zafer Arabul ile Yönetim Kurulu Üyeliğinde istifa etmiş olan Zeynep Ece Arabul'un istifalarının ayrı ayrı kabul edilmesine,2.Yönetim Kurulundan istifa eden Zafer Arabul yerine Veysel Gündüz'ün yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine,3.Yönetim Kurulundan istifa eden Zeynep Ece Arabul yerine Servet Erginyavuz'un yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine,4.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Osman Şahin Köşker'in görevlendirilmesine,5.İş bu kararın Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249608BIST