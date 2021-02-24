***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2021 14:21
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yeni Pay Alma Haklarının Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 24.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
EMKEL, TRAEMKEL91L6 24.300.000 50.700.000,000 208,64197 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 Hamiline EMKEL(RÜÇHAN), TRREMKL00053
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 24.300.000 50.700.000,000 208,64197
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.03.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 25.12.2020 tarihli ve 33 nolu toplantısında Şirketimizin 100.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 24.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 208,6419 oranında 50.700.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 75.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2021 tarihinde başvurulmuştur. Yapmış olduğumuz başvurunun Kurul'un 18.02.2021 tarihli ve 2021/9 sayılı Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştur.
Yeni pay alma hakları, İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak, 25/02/2021 ile 11/03/2021 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,-Türk Lirası nominal değerli bir pay, 1,-Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.
Kullanılmayan yeni pay alma hakları Borsa Birincil Piyasa'da 2 (iki) işgünü süre ile halka arz edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912142
BIST