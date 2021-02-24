***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni Pay Alma Haklarının BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 24.300.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)EMKEL, TRAEMKEL91L6 24.300.000 50.700.000,000 208,64197 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 Hamiline EMKEL(RÜÇHAN), TRREMKL00053Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 24.300.000 50.700.000,000 208,64197Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 11.01.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.02.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 26.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 25.12.2020 tarihli ve 33 nolu toplantısında Şirketimizin 100.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 24.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 208,6419 oranında 50.700.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 75.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2021 tarihinde başvurulmuştur. Yapmış olduğumuz başvurunun Kurul'un 18.02.2021 tarihli ve 2021/9 sayılı Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştur.Yeni pay alma hakları, İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak, 25/02/2021 ile 11/03/2021 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,-Türk Lirası nominal değerli bir pay, 1,-Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.Kullanılmayan yeni pay alma hakları Borsa Birincil Piyasa'da 2 (iki) işgünü süre ile halka arz edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912142BIST