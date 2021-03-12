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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2021 10:45



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 24.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
EMKEL, TRAEMKEL91L6 24.300.000 50.700.000,000 208,64197 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 Hamiline EMKEL(RÜÇHAN), TRREMKL00053

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 24.300.000 50.700.000,000 208,64197

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.03.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25/12/2020 tarih ve 2020/33 nolu kararı çerçevesinde 24.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.700.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 208,6419 oranında artırılarak 75.000.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak 25.02.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 11.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 215.114,23 TL'dir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TREMKEL RP358 RAPORU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917811


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