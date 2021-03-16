Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2021 10:49



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının tamamlanması ve Toplam elde edilen Fon Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 24.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
EMKEL, TRAEMKEL91L6 24.300.000 50.700.000,000 208,64197 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 Hamiline EMKEL(RÜÇHAN), TRREMKL00053 215.114,23 0

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 24.300.000 50.700.000,000 208,64197 215.114,230

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.03.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.300.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.700.000,00 TL bedelli artırılarak 75.000.000,00 TL'na yükseltilmesine ilişkin 25.02.2021 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 11.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan payların satışı 15 Mart 2021 tamamlanmıştır.
Toplam Sağlanan Fon tutarı, 50.700.000 TL Nominal Bedel ve 328.874,19 TL Emisyon primi olmak üzere 51.028.874,19 TL olarak gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918398


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:581.563
Değişim :  0,47% |  7,30
Açılış :  1.561  
Önceki Kapanış :  1.555  
En Yüksek
1.565 En Düşük
1.560
BIST En Aktif Hisseler10:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANKO 14,53 34.473.034 % 9,99  
TRILC 21,42 32.885.569 % 9,96  
VAKKO 17,22 31.741.473 % 9,96  
BRMEN 2,87 335.187 % 9,96  
IDEAS 68,65 2.418.196 % 9,93  
daha fazla
10:58 Alış Satış %  
Dolar 7,5279 7,5317 % -0,01  
Euro 8,9811 8,9868 % -0,02  
Sterlin 10,3766 10,4287 % -0,64  
Frank 8,0745 8,1232 % -0,20  
Riyal 2,0005 2,0105 % -0,11  
daha fazla
10:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -2,23  
Altın Gr. 419 419 -0,85  
Cumhuriyet 2.798 2.841 5,00  
Tam 2.785 2.857 6,32  
Yarım 1.346 1.382 3,06  
Çeyrek 675 691 1,53  
Gümüş.Ons 26,08 26,12 -0,15  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,04  
B. Petrol 68,32 68,32 -0,56  
Seans Raporu 10:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru