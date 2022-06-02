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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2022 16:46
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 225.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
EMKEL, TRAEMKEL91L6 75.000.000 150.000.000,000 200,00000 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 75.000.000 150.000.000,000 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 02.06.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun bugün (25.05.2022) yapılan toplantısında,
1- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 300.000.000 TL ( Üçyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde 75.000.000 TL (Yalnız Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL (Yalnız Yüzellimilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) %200 oranında arttırılarak 225.000.000 TL (Yalnız İkiyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,
2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 1 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
3- Yeni pay alma süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile4297


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Altın Gr. 989 989 15,76  
Cumhuriyet 6.565 6.664 75,00  
Tam 6.535 6.700 79,70  
Yarım 3.159 3.241 38,55  
Çeyrek 1.584 1.620 19,28  
Gümüş.Ons 22,23 22,25 0,41  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 0,26  
B. Petrol 117 117 0,77  
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