***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımın Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.07.2022 tarihli 2022/016 nolu karar gereğiYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 157.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)EMKEL, TRAEMKEL91L6 75.000.000 82.500.000,000 110,00000 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 75.000.000 82.500.000,000 110,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.06.2022Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL nakit (bedelli) %200 oranında arttırılarak 225.000.000 TL (kiyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına karar vermişti.Ancak son iki aydaki ekonomik gelişmeler bu kararın yeniden gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Kur ve enflasyondaki değişimler ve belirsizlikler şirketimizin büyümesi için gerekli finansmanın yalnız ortaklardan değil finansal kuruluşlardan da karşılanmasına yöneltmiş, Amerika'daki ortağımızın finansman kuruluşları ile görüşmesi sağlanmıştır. Yatırım için gerekli tutarın bir kısım finansmanı Amerika'daki bankalardan temin edilecektir.Ayrıca 100bin m2 arsa yatırımı daha temkinli bir yaklaşımla 60bin m2'e indirilmiştir. İlk aşamada fabrika taşınması için bu büyüklüğün yeterli olacağı öngörülmektedir.Bu nedenle arttırım oranının azaltılarak Şirket Yönetim Kurulu, Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 82,500,000 TL nakit (bedelli) %110 oranında arttırılarak 157.500.000 TL'na çıkarılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047272BIST