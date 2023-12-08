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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.12.2023 08:40
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
EMKEL, TRAEMKEL91L6 75.000.000 75.000.000,000 100,00000 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 75.000.000 75.000.000,000 100,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 23.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 25.04.2023 ve 19.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarına istinaden 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL (%100,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 150.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 75.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırladığı izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih 2023/77 sayılı Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 6.Madde 25.04.2023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223813


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