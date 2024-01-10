Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.01.2024 16:15
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Tadil Metninin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
EMKEL, TRAEMKEL91L6 75.000.000 75.000.000,000 100,00000 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 Hamiline EMKEL(RÜÇHAN), TRREMKL00061 130.079,647 0

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 75.000.000 75.000.000,000 100,00000 130.079,647

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.12.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.12.2023
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 23.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 15.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2023 ve 19.06.2023 tarihli kararları çerçevesinde 75.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 75.000.000 TL (%100) artırılarak 75.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1668 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda artırılan 75.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen payların ihracı ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup
- Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve
- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 150.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metni yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237924


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.874
Değişim :  1,78% |  137,90
Açılış :  7.734  
Önceki Kapanış :  7.736  
En Düşük
7.709 En Yüksek
7.897
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKOS 52,80 365.209.399 % 10,00  
BRLSM 26,84 316.644.708 % 10,00  
BRKSN 26,64 63.559.281 % 9,99  
BAYRK 21,14 48.292.177 % 9,99  
MARKA 47,18 20.054.508 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,9686 29,9736 % 0,16  
Euro 32,8784 32,8902 % 0,47  
Sterlin 38,0554 38,2463 % 0,39  
Frank 35,0587 35,2699 % 0,26  
Riyal 7,9679 8,0078 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,88 22,92 % 0,66  
Platin 923,20 926,37 % 0,66  
Paladyum 987,58 991,67 % 0,66  
Brent Pet. 78,29 78,29 % 0,66  
Altın Ons 2.028,65 2.029,00 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru