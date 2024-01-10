***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.01.2024 16:15
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Tadil Metninin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
EMKEL, TRAEMKEL91L6 75.000.000 75.000.000,000 100,00000 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 Hamiline EMKEL(RÜÇHAN), TRREMKL00061 130.079,647 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 75.000.000 75.000.000,000 100,00000 130.079,647
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.12.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.12.2023
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 23.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 15.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2023 ve 19.06.2023 tarihli kararları çerçevesinde 75.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 75.000.000 TL (%100) artırılarak 75.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1668 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda artırılan 75.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen payların ihracı ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup
- Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve
- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 150.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metni yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237924
BIST