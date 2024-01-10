***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Tadil Metninin Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)EMKEL, TRAEMKEL91L6 75.000.000 75.000.000,000 100,00000 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 Hamiline EMKEL(RÜÇHAN), TRREMKL00061 130.079,647 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 75.000.000 75.000.000,000 100,00000 130.079,647Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.12.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.12.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 23.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 18.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 15.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.04.2023 ve 19.06.2023 tarihli kararları çerçevesinde 75.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 75.000.000 TL (%100) artırılarak 75.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1668 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda artırılan 75.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen payların ihracı ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup- Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 150.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasınaKatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metni yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237924BIST