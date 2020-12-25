***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.12.2020 15:28
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 25.12.2020 tarihli 2020/033 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894940
BIST
16:251.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
|: 1.426
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1.438
En Düşük
1.425
16:257,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
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7,5937
En Düşük
7,5292
16:259,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 9,2050
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|Önceki Kapanış
|: 9,2300
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En Düşük
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16:25458,54
En Yüksek
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|Açılış
|: 458,54
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|Önceki Kapanış
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459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:25
|KARTN
|94,05
|31.926.978
|% 10,01
|
|TURGG
|116,60
|77.107.324
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.211.061
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.327.333
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.217.323
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|229.432.025
|% -10,00
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|BRYAT
|558,30
|43.632.011
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|107.323.157
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|97.506.747
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|GUBRF
|62,10
|1.809.325.860
|% -0,56
|
|KOZAL
|96,45
|1.636.867.266
|% 5,53
|
|KOZAA
|16,20
|1.120.362.305
|% 2,79
|
|IPEKE
|13,68
|740.439.509
|% -0,65
|
|SISE
|7,19
|690.601.906
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,51
|408.031.014
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,14
|368.817.381
|% -0,47
|
|TSKB
|1,83
|298.546.652
|% -1,08
|
|KRDMD
|5,39
|581.929.590
|% 1,70
|
|SISE
|7,19
|690.601.906
|% 0,42
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5825
|7,5892
|% 0,36
|
|Euro
|9,2401
|9,2435
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4817
|8,5328
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
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