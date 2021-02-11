***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.02.2021 10:06
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporun revize edilmiş son hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909025
BIST
11:111.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
11:117,0533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0045
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0384
11:118,5651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5499
11:11418,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,71
|Açılış
|: 418,58
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler11:11
|YESIL
|220,20
|14.229.804
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|IDEAS
|29,88
|8.827.162
|% 9,85
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|32,50
|15.671.064
|% -9,32
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|FRIGO
|28,44
|667.088
|% -3,66
|
|EKGYO
|2,60
|441.933.591
|% -1,14
|
|KOZAL
|135,70
|294.052.824
|% -0,80
|
|PETKM
|5,16
|283.342.994
|% 0,78
|
|SASA
|30,94
|272.291.822
|% 3,27
|
|ESEN
|41,10
|255.905.168
|% 7,48
|
|EKGYO
|2,60
|441.933.591
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,57
|231.605.297
|% 1,71
|
|PETKM
|5,16
|283.342.994
|% 0,78
|
|MAKTK
|4,30
|214.617.526
|% 7,23
|
|ISFIN
|4,30
|158.769.111
|% 1,90
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0499
|7,0533
|% -0,06
|
|Euro
|8,5606
|8,5651
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7356
|9,7844
|% 0,08
|
|Frank
|7,8982
|7,9458
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8765
|1,8859
|% 0,05
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|2,87
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,28
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,06
|
|B. Petrol
|61,21
|61,21
|-0,26
|