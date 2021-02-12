***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.02.2021 14:30
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak güncellenen Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909312
BIST
14:361.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,69
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
14:367,0227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
14:368,4999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0376
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4961
14:36410,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,55
|Açılış
|: 410,92
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler14:36
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.244.941
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|45.602.336
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|45.956.634
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|53.789.460
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|TGSAS
|29,14
|129.016.086
|% -9,67
|
|KOZAL
|138,70
|1.252.482.589
|% 1,46
|
|SASA
|33,50
|1.028.907.906
|% 7,03
|
|GARAN
|10,03
|954.032.133
|% 0,91
|
|ESEN
|40,64
|562.775.822
|% -3,38
|
|KOZAA
|18,30
|500.561.781
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,53
|484.636.933
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|236.433.973
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,57
|476.451.161
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,39
|137.701.711
|% -2,11
|
|ODAS
|4,02
|393.729.474
|% -2,66
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0172
|7,0227
|% -0,04
|
|Euro
|8,4953
|8,4999
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,6564
|9,7048
|% -0,22
|
|Frank
|7,8375
|7,8847
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8673
|1,8766
|% -0,01
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-7,35
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.776
|-34,00
|
|Tam
|2.720
|2.789
|-38,35
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|-18,55
|
|Çeyrek
|659
|675
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,02
|
|B. Petrol
|60,70
|60,70
|-0,44
|
Seans Raporu
14:36
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14:43
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