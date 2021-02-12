***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak güncellenen Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909312BIST