***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.05.2022 15:46
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 25.05.2022 tarihli 2022/014 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032347
BIST
17:082.412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 37,01
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.412
En Düşük
2.384
17:0816,3647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,2889
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3707
En Düşük
16,0430
17:0817,4873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1907
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4873
En Düşük
17,2406
17:08973,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,91
|Açılış
|: 973,15
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:06
|DAGHL
|27,06
|5.238.392
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.009.461
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|60.566.341
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.108.270
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|53.921.893
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.395.655
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|33.239.113
|% -9,82
|
|NUGYO
|5,54
|94.507.708
|% -9,62
|
|SELVA
|8,51
|34.208.116
|% -9,47
|
|FENER
|43,34
|278.584.919
|% -5,58
|
|SISE
|20,66
|2.455.074.598
|% 4,24
|
|THYAO
|42,02
|2.273.730.719
|% -0,33
|
|GARAN
|14,73
|1.938.123.185
|% -0,53
|
|ASELS
|23,70
|1.384.135.616
|% 2,78
|
|HALKB
|5,61
|1.162.409.896
|% 8,93
|
|YKBNK
|4,49
|1.068.449.157
|% 2,51
|
|HALKB
|5,61
|1.162.409.896
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,60
|485.132.257
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,15
|667.473.857
|% 4,53
|
|GARAN
|14,73
|1.938.123.185
|% -0,53
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3595
|16,3660
|% 1,81
|
|Euro
|17,4627
|17,4815
|% 1,07
|
|Sterlin
|20,4388
|20,5413
|% 1,59
|
|Frank
|16,9312
|17,0332
|% 1,43
|
|Riyal
|4,3495
|4,3713
|% 1,64
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-16,32
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.464
|6.562
|55,00
|
|Tam
|6.433
|6.595
|55,56
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,88
|
|Çeyrek
|1.560
|1.595
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,85
|
Seans Raporu
17:06
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17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 28 artarak (% 1.75 ) 2, 162
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARCLK, RHEAG, MZHLD, ALKA, DAGHL, GZNMI, KGYO
-
17:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, MEPET
-
17:21
KGYO, HALKB, ARCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21
IMASM, FMIZP, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında