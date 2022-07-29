***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.07.2022 15:28
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 20.07.2022 tarihli 2022/016 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049223
BIST
15:352.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 33,33
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.580
En Düşük
2.539
15:3517,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
15:3518,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
15:351.011,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.011,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler15:35
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.152.579
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.848.039
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.051.297
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.515.052
|% -9,97
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,39
|41.506.681
|% -4,48
|
|SNGYO
|6,32
|67.497.147
|% -3,81
|
|AYES
|24,04
|827.370
|% -3,53
|
|EKGYO
|3,10
|619.336.686
|% -1,59
|
|KRPLS
|5,65
|550.152.579
|% 9,92
|
|TMSN
|48,88
|410.849.251
|% 6,96
|
|TKFEN
|25,44
|357.587.185
|% 0,32
|
|ODAS
|3,70
|342.043.299
|% -0,54
|
|EKGYO
|3,10
|619.336.686
|% -1,59
|
|KRPLS
|5,65
|550.152.579
|% 9,92
|
|ODAS
|3,70
|342.043.299
|% -0,54
|
|AKFGY
|2,55
|127.887.695
|% 2,82
|
|PSGYO
|3,09
|153.837.625
|% -1,90
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9161
|17,9239
|% 0,01
|
|Euro
|18,2599
|18,2769
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,6145
|21,7229
|% -0,73
|
|Frank
|18,6247
|18,7369
|% -0,44
|
|Riyal
|4,7483
|4,7721
|% -0,25
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|-11,00
|
|Tam
|6.739
|6.802
|-32,00
|
|Yarım
|3.284
|3.326
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.662
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,79
|
Seans Raporu
15:35
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15:48XU030
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15:46UFUK
Yüzde 6.91 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 698 adet işlem