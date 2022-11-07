***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
07.11.2022 15:56
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporun revize edilmiş son hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077463
BIST
17:144.333
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 116,31
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:1418,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:1418,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0970
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:141.004,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.004,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:12
|POLTK
|968,10
|24.320.921
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|92.708.572
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|5.003.686.313
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.597.950
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|76.802.409
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|17.143.992
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,27
|31.558.576
|% -8,82
|
|PRKME
|14,32
|141.240.769
|% -8,38
|
|BTCIM
|38,84
|43.557.017
|% -7,66
|
|THYAO
|106,10
|8.805.261.858
|% 1,82
|
|KRDMD
|13,72
|6.573.696.831
|% 5,54
|
|EREGL
|36,62
|5.003.686.313
|% 9,97
|
|TUPRS
|441,10
|4.341.086.468
|% 3,01
|
|PETKM
|14,55
|4.294.153.361
|% 3,93
|
|EKGYO
|4,77
|4.016.567.998
|% 3,70
|
|KRDMD
|13,72
|6.573.696.831
|% 5,54
|
|PETKM
|14,55
|4.294.153.361
|% 3,93
|
|ISCTR
|9,28
|2.722.021.802
|% 3,69
|
|HALKB
|8,76
|2.526.983.867
|% 2,58
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5842
|18,5859
|% 0,11
|
|Euro
|18,5774
|18,6004
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,2717
|21,3784
|% 0,99
|
|Frank
|18,7407
|18,8536
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,13
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-1,89
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.720
|6.774
|140,00
|
|Yarım
|3.274
|3.312
|68,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|98,31
|98,31
|-0,26
|