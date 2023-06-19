***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.06.2023 16:28
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 19.06.2023 tarihli 2023/015 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159898
BIST
17:015.369
En Düşük
|Değişim
|: -1,94%
|| -106,13
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0123,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0057
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0125,7800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0588
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:011.480,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,73
|Açılış
|: 1.480,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler16:59
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.229.116
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.935.612
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.707.770
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.624.001
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,60
|53.573.571
|% -9,64
|
|OSMEN
|94,55
|49.580.255
|% -6,85
|
|KRVGD
|17,08
|40.231.276
|% -6,67
|
|THYAO
|176,80
|5.632.039.186
|% -2,16
|
|AKBNK
|19,04
|3.523.670.270
|% 0,79
|
|ASTOR
|55,95
|3.052.485.273
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,59
|2.870.681.825
|% -1,64
|
|ISCTR
|13,33
|2.144.109.818
|% -0,67
|
|YKBNK
|12,59
|2.870.681.825
|% -1,64
|
|AKBNK
|19,04
|3.523.670.270
|% 0,79
|
|ISCTR
|13,33
|2.144.109.818
|% -0,67
|
|ODAS
|6,80
|876.164.365
|% 4,29
|
|ZOREN
|2,93
|372.223.487
|% -0,34
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5980
|23,6036
|% -0,05
|
|Euro
|25,7581
|25,7638
|% -0,29
|
|Sterlin
|30,1190
|30,2700
|% -0,20
|
|Frank
|26,2203
|26,3782
|% -0,37
|
|Riyal
|6,2757
|6,3072
|% -0,04
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.730
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,09
|
Seans Raporu
16:59
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17:14GEREL
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 434 adet işlem
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17:13XU100
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Yüzde -5.36 oranında düşüşle 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 034 adet işlem
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17:12KOZAL
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 178, 430 adet işlem
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17:11KRVGD
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 287, 406 adet işlem