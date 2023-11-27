***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
27.11.2023 16:55
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 27.11.2023 tarihli 2023/030 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220234
BIST
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18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0702
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9288
En Düşük
28,8129
18:0531,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0227
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.868,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|85,80
|224.301.718
|% 10,00
|
|BINHO
|221,20
|57.355.390
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.668.952
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.366.135
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|797.300.795
|% 10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.497.767
|% -10,00
|
|DAPGM
|50,40
|100.990.462
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|4.686.599
|% -9,99
|
|QNBFL
|901,00
|7.748.286
|% -9,67
|
|LINK
|208,10
|53.075.161
|% -8,69
|
|THYAO
|260,00
|10.075.012.642
|% 0,10
|
|YKBNK
|19,03
|4.474.927.254
|% 6,79
|
|TUPRS
|155,90
|3.848.278.811
|% 3,59
|
|SASA
|46,66
|3.571.465.163
|% 5,76
|
|MIATK
|40,40
|2.631.699.282
|% -7,68
|
|ZOREN
|5,31
|2.461.643.111
|% 6,63
|
|YKBNK
|19,03
|4.474.927.254
|% 6,79
|
|EKGYO
|7,57
|1.357.176.971
|% 3,42
|
|PETKM
|22,26
|2.131.756.718
|% 1,55
|
|VAKBN
|15,16
|1.428.149.118
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8965
|28,9108
|% 0,18
|
|Euro
|31,6223
|31,6321
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,3762
|36,5586
|% 0,25
|
|Frank
|32,6854
|32,8823
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6852
|7,7238
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,77
|% 0,66
|
|Platin
|921,56
|923,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,19
|1.067,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,96
|79,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,77
|2.012,06
|% 0,66
|