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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.07.2021 16:22



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi SARACALAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI NO:224 06750 AKYURT/ANKARA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler SARACALAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI NO:224 06750 AKYURT/ANKARA

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt Ankara 0312 398 01 81 0312 398 04 74

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ZEYNEP ECE ARABUL GÜNEL YÖNETİM KURULU ÜYESİ / DENETİM 25.12.2014 0312 398 01 81 ece.arabul@emek.com.tr 1-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI 1-204608
ZEYNEP ECE ARABUL GÜNEL YÖNETİM KURULU ÜYESİ / DENETİM 25.12.2014 0312 398 01 81 ece.arabul@emek.com.tr 2-KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 2-700487
SEİDE ÖZKAY FİNANS VE MUHASEBE MÜDÜRÜ 19.01.2018 0312 398 01 81 seide.ozkay@emek.com.tr LİSANSI YOKTUR BELGE NO YOKTUR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1,00 TRY 75000000 TRY 100,00 İMTİYAZ YOKTUR İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947722


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Altın Gr. 504 504 0,47  
Cumhuriyet 3.341 3.391 -3,00  
Tam 3.326 3.410 3,15  
Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş.Ons 25,90 25,94 -0,22  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 -0,05  
B. Petrol 73,11 73,11 -0,32  
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