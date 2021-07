***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi SARACALAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI NO:224 06750 AKYURT/ANKARAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler SARACALAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI NO:224 06750 AKYURT/ANKARAİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSaracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt Ankara 0312 398 01 81 0312 398 04 74Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoZEYNEP ECE ARABUL GÜNEL YÖNETİM KURULU ÜYESİ / DENETİM 25.12.2014 0312 398 01 81 ece.arabul@emek.com.tr 1-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI 1-204608ZEYNEP ECE ARABUL GÜNEL YÖNETİM KURULU ÜYESİ / DENETİM 25.12.2014 0312 398 01 81 ece.arabul@emek.com.tr 2-KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 2-700487SEİDE ÖZKAY FİNANS VE MUHASEBE MÜDÜRÜ 19.01.2018 0312 398 01 81 seide.ozkay@emek.com.tr LİSANSI YOKTUR BELGE NO YOKTURSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1,00 TRY 75000000 TRY 100,00 İMTİYAZ YOKTUR İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947722BIST