***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ÖZAR ELEKTRİK İNŞAAT TURZ.MÜH.EĞT.YAT.İM.VE TİC.A.Ş. 17.152.175,35 TRY 22,87DİĞER 57.847.824,65 TRY 77,13TOPLAM 75000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN ARABUL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI BARIŞ SAVUNMA ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ÖZAR ELK.İNŞ.TURZ.MÜH.EĞT.YAT.İML.VE TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, NAVİTAS DIŞ TİCARET VE ELK.SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, VAEST SİLİKON KOMPOZİT UYG.İML.VE TİC.A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır Bağımsız Üye Değil DeğerlendirildiÖZCAN KANBUROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI BARIŞ SAVUNMA ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, ÖZAR ELK.İNŞ.TURZ.MÜH.EĞT.YAT.İML.VE TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, VAEST SİLİKON KOMPOZİT UYG.İML.VE TİC.A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Hayır Bağımsız Üye Değil DeğerlendirildiZAFER ARABUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL MÜDÜR ÖZAR ELEKTRİK MÜHENDİSLİK EĞİTİM YATIRIM İMALAT VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ V.A.E.S.T. SİLİKON KOMPOZİT UYGULAMALARI İMALAT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ EMEK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİC. A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANI, NAVİTAS DIŞ TİCARET VE ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. Hayır Bağımsız Üye Değil DeğerlendirildiZEYNEP ECE ARABUL GÜNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÖZAR ELEKTRİK MÜH.EĞT.YAT.İMLT.VE TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, EMEK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİC. A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, BARIŞ SAVUNMA ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, NAVİTAS DIŞ TİCARET VE ELK.SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-ADAY GÖSTERME KOMİTESİ VE ÜCRET KOMİTESİ ÜYESİ - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİMEHMET LEVENT HACIİSLAMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.07.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE Bağımsız Üye Değil DeğerlendirildiALAEDDİN TİLEYLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ-BAĞIMSIZ ÜYE ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ REKTÖR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ-ADAY GÖSTERME KOMİTESİ VE ÜCRET KOMİTESİ ÜYESİAYKUD ALP BERK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 29.07.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971982BIST