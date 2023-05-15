***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN ARABUL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Barış Savunma Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Özar Elektrik Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Navitas Dış Ticaret Ve Elektrik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, V.A.E.S.T. Silikon Kompozit Uygulamaları İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KEGEV Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil DeğerlendirildiZAFER ARABUL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Endüstri Mühendisi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL MÜDÜR Özar Elektrik Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, V.A.E.S.T. Silikon Kompozit Uygulamaları İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Emek Araştırma Geliştirme Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Navitas Dış Ticaret Ve Elektrik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Emden Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Emek Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil DeğerlendirildiZEYNEP ECE ARABUL GÜNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Özar Elektrik Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Emek Araştırma Geliştirme Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Navitas Dış Ticaret Ve Elektrik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Emek Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KEV Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-ADAY GÖSTERME KOMİTESİ VE ÜCRET KOMİTESİ ÜYESİ - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİMEHMET LEVENT HACIİSLAMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.07.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil DeğerlendirildiUĞUR SUNGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 10.05.2023 Avukat Özar Elektrik Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat Ve Ticaret A.Ş., Günel Hukuk Bürosu Hayır Bağımsız Üye DeğilALAEDDİN TİLEYLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ-BAĞIMSIZ ÜYE Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ-ADAY GÖSTERME KOMİTESİ VE ÜCRET KOMİTESİ ÜYESİİHSAN KAĞAN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 13.05.2022 İcrada Görevli Değil - Aka yeminli mali müşavirlik Danışmanlık A.Ş. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANIYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZGÜR BAYRAM GENEL MÜDÜR Makine MühendisiKÖKSAL ŞİMŞEK MALİ DANIŞMAN Muhasebe ve Denetim Uzmanı MALİ İŞLER MÜDÜRÜGÖKHAN ALTUNKAYNAR SATIŞ VE PAZARLAMA DANIŞMANI Elektrik Mühendisi YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR YARDIMCISISEİDE ÖZKAY FİNANS MUHASEBE MÜDÜRÜ Muhasebeci MUHASEBE ŞEFİNURKAN AKTAŞ KAYNAK YÖNETİMİ VE ÜRETİM PLANLAMA MÜDÜRÜ Elektrik MühendisiKORHAN SERDAR MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ Elektrik Mühendisi MÜHENDİSTÜRK ARSLAN DOĞAN SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜR YARDIMCISI Ekonomist SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜR YARDIMCISIMEHMET FATİH SAYILIR KALİTE MÜDÜRÜ Elektrik MühendisiADNAN BÜBER PERSONEL BİRİM ŞEFİ Muhasebeci PERSONEL BİRİM ŞEFİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151465BIST