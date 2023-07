***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 14.052.175,00 TRY 18,74ÖZAR ELEKTRİK İNŞAAT TURZ.MÜH.EĞT.YAT.İM.VE TİC.A.Ş. 7.500.000,35 TRY 10,00DİĞER 53.447.824,65 TRY 71,26TOPLAM 75.000.000,00 TRY 100