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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.09.2023 16:58
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SAMİ ASLANHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 04.09.2023 İcrada Görevli - Kmt International Projects Dmcc. Ortağı, Nennkraft Energie GmbH Ortağı, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ZAFER ARABUL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Endüstri Mühendisi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL MÜDÜR Özar Elektrik Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, V.A.E.S.T. Silikon Kompozit Uygulamaları İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Emek Araştırma Geliştirme Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Navitas Dış Ticaret Ve Elektrik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Emden Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Emek Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır
ZEYNEP ECE ARABUL GÜNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Özar Elektrik Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Emek Araştırma Geliştirme Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Navitas Dış Ticaret Ve Elektrik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Emek Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KEV Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-ADAY GÖSTERME KOMİTESİ VE ÜCRET KOMİTESİ ÜYESİ - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
OSMAN ŞAHİN KÖŞKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 04.09.2023 İcrada Görevli - Mcfly Robot Teknolojileri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
HANDAN BÜYÜKKARDEŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 20.09.2023 İcrada Görevli Evet Değerlendirildi Hayır
ALAEDDİN TİLEYLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ-BAĞIMSIZ ÜYE Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ-ADAY GÖSTERME KOMİTESİ VE ÜCRET KOMİTESİ ÜYESİ
İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 13.05.2022 İcrada Görevli Değil - Aka yeminli mali müşavirlik Danışmanlık A.Ş. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN ALTUNKAYNAR SATIŞ VE PAZARLAMA DANIŞMANI Elektrik Mühendisi YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SEİDE ÖZKAY MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Muhasebeci MUHASEBE ŞEFİ
NURKAN AKTAŞ KAYNAK YÖNETİMİ VE ÜRETİM PLANLAMA MÜDÜRÜ Elektrik Mühendisi
KORHAN SERDAR MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ Elektrik Mühendisi MÜHENDİS
TÜRK ARSLAN DOĞAN YURTİÇİ PAZARLAMA MÜDÜRÜ Ekonomist SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜR YARDIMCISI
ADNAN BÜBER PERSONEL BİRİM ŞEFİ Muhasebeci PERSONEL BİRİM ŞEFİ
AYFER KÖSE KALİTE SİSTEM VE SERTİFİKASYON ŞEFİ Kimya Mühendisi
PINAR ÖZTÜRK LOJİSTİK VE TEŞVİK ŞEFİ
BURAK ŞAVUR SATINALMA MÜDÜRÜ
ERDEM TEKİN MÜHENDİSLİK ŞEFİ
OKTAY SUNAY YURTDIŞI PAZARLAMA MÜDÜRÜ
İSMAİL TENGİLİMOĞLU MUHASEBE ŞEFİ Muhasebe ve Denetim Uzmanı
VEFA AĞAYEV FABRİKA MÜDÜRÜ
ZAFER AKTAŞ KALİTE KONTROL ŞEFİ Elektrik Mühendisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197661


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