Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.02.2024 15:04
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SAMİ ASLANHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 04.09.2023 İcrada Görevli - Kmt International Projects Dmcc. Ortağı, Nennkraft Energie GmbH Ortağı, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ZAFER ARABUL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Endüstri Mühendisi İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL MÜDÜR Özar Elektrik Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, V.A.E.S.T. Silikon Kompozit Uygulamaları İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Emek Araştırma Geliştirme Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Navitas Dış Ticaret Ve Elektrik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Emden Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Emek Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır
ZEYNEP ECE ARABUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Özar Elektrik Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Emek Araştırma Geliştirme Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Navitas Dış Ticaret Ve Elektrik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Emek Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KEV Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-ADAY GÖSTERME KOMİTESİ VE ÜCRET KOMİTESİ ÜYESİ - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
OSMAN ŞAHİN KÖŞKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 04.09.2023 İcrada Görevli - Mcfly Robot Teknolojileri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
HANDAN BÜYÜKKARDEŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 20.09.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 13.05.2022 İcrada Görevli Değil - Aka yeminli mali müşavirlik Danışmanlık A.Ş. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI
NÜKHET DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 12.10.2023 İcrada Görevli Değil - Gazi Üniversitesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246791


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:348.753
Değişim :  1,01% |  87,71
Açılış :  8.717  
Önceki Kapanış :  8.666  
En Düşük
8.695 En Yüksek
8.784
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOFER 50,05 234.520.212 % 10,00  
MEGMT 55,00 893.193.917 % 10,00  
VERTU 49,94 89.019.067 % 10,00  
KFEIN 123,20 332.370.585 % 10,00  
MARKA 67,10 12.197.237 % 10,00  
daha fazla
15:32 Alış Satış %  
Dolar 30,5493 30,5563 % 0,22  
Euro 32,8767 32,8910 % -0,18  
Sterlin 38,2971 38,4891 % -0,31  
Frank 35,0049 35,2158 % -0,13  
Riyal 8,1216 8,1624 % 0,16  
daha fazla
15:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,40 22,44 % 0,66  
Platin 900,01 901,60 % 0,66  
Paladyum 930,49 934,99 % 0,66  
Brent Pet. 77,07 77,07 % 0,66  
Altın Ons 2.023,35 2.023,67 % 0,66  
Seans Raporu 15:32
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru