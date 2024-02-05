***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSAMİ ASLANHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 04.09.2023 İcrada Görevli - Kmt International Projects Dmcc. Ortağı, Nennkraft Energie GmbH Ortağı, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil HayırZAFER ARABUL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Endüstri Mühendisi İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL MÜDÜR Özar Elektrik Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, V.A.E.S.T. Silikon Kompozit Uygulamaları İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Emek Araştırma Geliştirme Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Navitas Dış Ticaret Ve Elektrik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Emden Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Emek Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi HayırZEYNEP ECE ARABUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Özar Elektrik Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Emek Araştırma Geliştirme Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Navitas Dış Ticaret Ve Elektrik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Emek Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KEV Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-ADAY GÖSTERME KOMİTESİ VE ÜCRET KOMİTESİ ÜYESİ - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİOSMAN ŞAHİN KÖŞKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 04.09.2023 İcrada Görevli - Mcfly Robot Teknolojileri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim KomitesiHANDAN BÜYÜKKARDEŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 20.09.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil HayırİHSAN KAĞAN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 13.05.2022 İcrada Görevli Değil - Aka yeminli mali müşavirlik Danışmanlık A.Ş. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANINÜKHET DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 12.10.2023 İcrada Görevli Değil - Gazi Üniversitesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246791BIST