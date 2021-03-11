***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporu alan Faaliyet Raporunda açıklandığı üzere şirketimiz websitesine konulmuş olup, ilgili raporlar ayrıca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917526BIST