***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25/12/2020 tarih ve 2020/30 nolu kararı çerçevesinde 24.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.700.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 208,6419 oranında artırılarak 75.000.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak 25.02.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 11.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 215.114,23 TL olup, bu paylar 15-16 Mart 2021 tarihleri arasında 2 işgünü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerin altında olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.emek.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılamayan kısım paylar için her hangi bir satın alma taahhüdü bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917820BIST