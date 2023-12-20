***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.12.2023 18:20
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye'de Yerleşik Firma
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, Türkiye'de yerleşik özel bir firma ile 20.12.2023 tarihinde yaklaşık 31.000.000TL tutarında, Ölçü Transformatörü ve Ayırıcı satış sözleşmesi imzalamıştır. Siparişin sevkiyatının 2024 yılı içinde tamamlanması ve Şirket Finansal tablolarına yansıması beklenmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227533
BIST