***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.03.2021 09:19
***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917779
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
0
En Düşük
0
18:057,5653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0894
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5687
En Düşük
7,4594
18:059,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0726
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0495
En Düşük
8,9387
18:05414,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 414,71
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,40
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5559
|7,5653
|% 1,20
|
|Euro
|9,0259
|9,0491
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,4737
|10,5262
|% 0,42
|
|Frank
|8,0830
|8,1317
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0005
|2,0105
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-12,16
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,22
|69,22
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB