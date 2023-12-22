***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.12.2023 11:10
***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227969
BIST
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15:157.655
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -109,48
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.641
En Yüksek
7.795
15:1529,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0613
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1532,2791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1036
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
15:151.935,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 19,95
|Açılış
|: 1.935,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:15
|RTALB
|16,61
|193.755.802
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|36.022.305
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.741.338
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.346.249
|% 9,94
|
|DERHL
|8,12
|161.806.889
|% -9,98
|
|GUBRF
|212,90
|256.862.740
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.180.605
|% -9,88
|
|THYAO
|239,20
|3.351.378.180
|% -2,37
|
|ISCTR
|24,16
|2.280.321.619
|% 0,58
|
|EREGL
|42,84
|1.751.941.444
|% -0,65
|
|AKBNK
|39,30
|1.743.545.398
|% 0,51
|
|TUPRS
|149,70
|1.608.364.974
|% -1,84
|
|BEGYO
|2,76
|267.684.802
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,18
|692.015.211
|% -0,28
|
|ISCTR
|24,16
|2.280.321.619
|% 0,58
|
|CEMAS
|4,26
|392.236.778
|% -4,70
|
|YKBNK
|20,62
|1.382.249.863
|% -0,87
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2097
|29,2149
|% 0,21
|
|Euro
|32,2626
|32,2791
|% 0,32
|
|Sterlin
|37,0995
|37,2856
|% 0,62
|
|Frank
|34,0907
|34,2961
|% 0,57
|
|Riyal
|7,7642
|7,8031
|% 0,21
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,46
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|973,63
|976,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.225,66
|1.231,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,90
|79,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,97
|2.061,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30XU100
Endeks 7, 660 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 36, 466.00 milyon TL de
-
15:30EGPRO
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 134.40 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 529 adet işlem
-
15:29KUYAS
Yüzde -7.45 oranında düşüşle 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 194, 271 adet işlem
-
15:28KRONT
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 796, 348 adet işlem
-
15:27KRONT
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 766, 438 adet işlem