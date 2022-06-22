***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2022 11:49
***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EMKEL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aylin Arabul tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038638
BIST
15:312.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,22
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:3117,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0118
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:3118,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:311.027,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.027,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.028,16
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:29
|MAKIM
|12,87
|420.681.558
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.022.638
|% 9,95
|
|AKSGY
|2,80
|33.920.012
|% 7,69
|
|EGSER
|26,84
|49.534.456
|% 7,36
|
|POLTK
|684,80
|13.060.311
|% 7,22
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|171,40
|101.047.355
|% -7,00
|
|ULUUN
|23,42
|66.783.562
|% -4,49
|
|THYAO
|52,15
|3.466.301.256
|% 0,48
|
|EREGL
|28,14
|1.434.181.197
|% -1,95
|
|SISE
|22,26
|1.244.308.808
|% -1,59
|
|FROTO
|310,70
|993.569.453
|% 2,64
|
|SASA
|45,54
|935.195.711
|% -0,31
|
|ODAS
|3,11
|553.298.511
|% -3,12
|
|YKBNK
|4,93
|779.099.174
|% -1,00
|
|KARSN
|7,54
|782.957.732
|% -2,46
|
|AKBNK
|9,14
|812.371.174
|% 0,11
|
|DOHOL
|4,04
|300.234.669
|% -0,98
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3319
|17,3542
|% 0,09
|
|Euro
|18,2414
|18,2615
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,1985
|21,3048
|% -0,09
|
|Frank
|17,9381
|18,0462
|% 0,41
|
|Riyal
|4,6121
|4,6353
|% 0,14
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|9,94
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,51
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|12,00
|
|Tam
|6.818
|6.915
|28,00
|
|Yarım
|3.347
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,65
|