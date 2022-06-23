***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2022 09:21
***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EMKEL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aylin Arabul tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038826
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
0
En Düşük
0
18:0517,3690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0292
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3705
En Düşük
17,3014
18:0518,3662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3862
En Düşük
18,2968
18:051.023,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 1.023,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|1,44
|2.758.240
|% 0,00
|
|ULKER
|15,39
|25.617.919
|% 0,00
|
|RYSAS
|8,00
|5.127.146
|% 0,00
|
|PKART
|17,56
|15.990.230
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,44
|53.281.663
|% 0,00
|
|YESIL
|1,44
|2.758.240
|% 0,00
|
|ULKER
|15,39
|25.617.919
|% 0,00
|
|RYSAS
|8,00
|5.127.146
|% 0,00
|
|PKART
|17,56
|15.990.230
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,44
|53.281.663
|% 0,00
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,00
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% 0,00
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% 0,00
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% 0,00
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% 0,00
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3438
|17,3690
|% 0,17
|
|Euro
|18,3402
|18,3662
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,1870
|21,2932
|% 0,05
|
|Frank
|17,9751
|18,0834
|% 0,14
|
|Riyal
|4,6106
|4,6337
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,73
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.793
|6.898
|-20,00
|
|Yarım
|3.335
|3.374
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.686
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO