***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.06.2022 09:04
***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EMKEL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aylin Arabul tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039320
BIST
15:382.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -20,42
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:3816,5049
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -0,3795
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:3817,4496
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -0,3776
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:38970,68
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -21,43
|Açılış
|: 970,68
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:36
|SANEL
|7,92
|7.215.476
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|4.326.618
|% 9,97
|
|MAKIM
|17,11
|37.694.782
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.652.259
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.520.363
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|AKYHO
|1,63
|9.419.418
|% -5,78
|
|DOAS
|81,30
|57.677.619
|% -4,41
|
|ISKPL
|4,83
|55.616.871
|% -4,17
|
|THYAO
|49,76
|3.300.704.184
|% -0,98
|
|SISE
|21,88
|1.519.543.529
|% 0,55
|
|EREGL
|28,02
|1.178.807.624
|% 0,57
|
|ASELS
|23,84
|819.904.446
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,54
|743.874.446
|% -2,62
|
|ODAS
|3,16
|371.901.627
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|500.832.979
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,54
|743.874.446
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,55
|197.013.224
|% -1,92
|
|ISCTR
|4,62
|327.132.267
|% -1,70
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5153
|16,5273
|% -2,11
|
|Euro
|17,4386
|17,4607
|% -2,06
|
|Sterlin
|20,1762
|20,2774
|% -2,32
|
|Frank
|17,1534
|17,2567
|% -2,25
|
|Riyal
|4,3844
|4,4064
|% -2,26
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|3,38
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-20,40
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.476
|6.591
|-271,00
|
|Yarım
|3.180
|3.224
|-132,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|-67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,65
|