***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2022 16:41
***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aylin Arabul tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088986
BIST
16:465.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 29,48
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:4618,6694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:4619,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0411
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:461.091,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.091,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ETILR
|14,08
|53.425.704
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.945.291
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.472.903
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ALFAS
|321,80
|256.357.666
|% 9,98
|
|RHEAG
|4,05
|11.900.125
|% -10,00
|
|ARASE
|203,90
|156.752.610
|% -9,78
|
|ITTFH
|3,77
|190.055.300
|% -8,05
|
|RYSAS
|23,16
|67.986.888
|% -7,36
|
|MAKTK
|6,43
|128.640.955
|% -6,95
|
|KRDMD
|18,92
|6.654.250.124
|% 3,90
|
|THYAO
|144,20
|5.827.773.654
|% -1,17
|
|AKBNK
|19,93
|4.999.639.013
|% -0,35
|
|EREGL
|42,10
|4.736.492.257
|% 0,38
|
|ASELS
|59,10
|4.531.742.289
|% -3,11
|
|EKGYO
|7,97
|3.432.593.077
|% -2,69
|
|KRDMD
|18,92
|6.654.250.124
|% 3,90
|
|VAKBN
|12,24
|4.413.738.614
|% -3,55
|
|ISCTR
|12,83
|4.464.382.146
|% -1,00
|
|YKBNK
|12,14
|3.847.329.669
|% -0,90
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6630
|18,6694
|% 0,09
|
|Euro
|19,8393
|19,8504
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6121
|22,7255
|% -0,12
|
|Frank
|20,1164
|20,2376
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9487
|4,9735
|% 0,09
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.359
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.564
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|1,58
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:01ULUFA
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 420, 785 adet işlem
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17:00BOBET
Yüzde 7.40 oranında artışla 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 200, 958 adet işlem
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16:58XU100
Endeks 5, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 104, 508.00 milyon TL de
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16:58GLRYH
Yüzde 6.61 oranında artışla 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 367 adet işlem
-
16:57YKSLN
Yüzde 5.35 oranında artışla 13.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 561, 832 adet işlem