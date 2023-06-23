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***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

23.06.2023 09:21
***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EMKEL

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bilal Naz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161457


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AYEN 30,46 58.152.852 % 9,96  
OTTO 158,10 4.911.693 % 9,94  
KONKA 43,74 126.162.666 % 8,05  
HUBVC 4,91 20.887.972 % 7,91  
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Sterlin 31,7672 31,9265 % 0,48  
Frank 27,7546 27,9218 % 0,25  
Riyal 6,6609 6,6943 % 0,72  
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11:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 4,66  
Altın Gr. 1.546 1.546 14,90  
Cumhuriyet 9.937 10.087 374,00  
Tam 9.868 10.157 407,25  
Yarım 4.898 5.071 44,00  
Çeyrek 2.457 2.536 22,00  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 0,10  
Gümüş Gr. 17,99 18,02 0,20  
B. Petrol 72,91 72,91 -1,23  
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