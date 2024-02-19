***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.02.2024 09:20
***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EMKEL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özar Elektrik İnşaat Turz. Müh. Eğt.Yat. İm. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250269
BIST
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13:389.387
En Düşük
|Değişim
|: 1,47%
|| 136,28
|Açılış
|: 9.322
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|Önceki Kapanış
|: 9.250
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9.321
En Yüksek
9.404
13:3830,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0299
|Açılış
|: 30,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7699
13:3833,2917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0541
|Açılış
|: 33,3300
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|Önceki Kapanış
|: 33,2800
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33,4014
En Düşük
33,1863
13:382.004,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,23
|Açılış
|: 2.004,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
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2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler13:38
|KSTUR
|2.832,50
|5.319.435
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|62.993.512
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|11.734.449
|% 10,00
|
|KERVN
|1,54
|8.164.578
|% 10,00
|
|UFUK
|180,60
|14.991.339
|% 9,99
|
|VERUS
|288,00
|69.696.381
|% -6,80
|
|KARYE
|62,20
|149.983.813
|% -5,83
|
|ETYAT
|16,85
|16.219.876
|% -5,34
|
|SUNTK
|19,98
|30.641.658
|% -4,49
|
|SEGYO
|6,63
|116.904.073
|% -4,47
|
|THYAO
|284,00
|6.181.275.075
|% 0,53
|
|TUPRS
|176,00
|5.863.885.757
|% 5,39
|
|EREGL
|48,98
|4.463.782.451
|% -0,29
|
|ISCTR
|28,68
|4.362.123.300
|% 3,02
|
|YKBNK
|24,54
|3.710.214.796
|% 2,85
|
|ZOREN
|6,31
|2.559.449.975
|% 8,61
|
|ISCTR
|28,68
|4.362.123.300
|% 3,02
|
|YKBNK
|24,54
|3.710.214.796
|% 2,85
|
|AKFGY
|2,48
|332.101.318
|% -2,75
|
|EKGYO
|10,78
|1.254.669.010
|% 1,89
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8652
|30,8689
|% 0,10
|
|Euro
|33,2762
|33,2917
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,8294
|39,0241
|% 0,23
|
|Frank
|34,9166
|35,1270
|% 0,16
|
|Riyal
|8,2106
|8,2518
|% 0,15
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|911,06
|913,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,58
|964,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,68
|82,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,42
|2.018,76
|% 0,66
|