***EMKEL* *KONTR*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL******KONTR*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KONTR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketlerimizin yatay ve dikey entegrasyonu doğrultusunda, Ortağımız Özar Elektrik Müh.Eğt.Yat.İml. ve Tic.A.Ş. 9.652.175 adet Şirketimiz EMKEL hissesini (%12,87) 385.000 adet Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. KONTR hissesi karşılığı satmıştır.Kontrolmatik şirketinin Emek Elektrik'teki ortaklığının Şirketimizin gelişmesine, satışlarına ve karlılığına olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176050BIST