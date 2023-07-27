***EMKEL* *KONTR*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2023 20:59
***EMKEL******KONTR*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KONTR]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketlerimizin yatay ve dikey entegrasyonu doğrultusunda, Ortağımız Özar Elektrik Müh.Eğt.Yat.İml. ve Tic.A.Ş. 9.652.175 adet Şirketimiz EMKEL hissesini (%12,87) 385.000 adet Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. KONTR hissesi karşılığı satmıştır.
Kontrolmatik şirketinin Emek Elektrik'teki ortaklığının Şirketimizin gelişmesine, satışlarına ve karlılığına olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176050
BIST
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18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,5944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,2591
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,5355
18:051.686,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -19,90
|Açılış
|: 1.686,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.682,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9286
|26,9341
|% 0,10
|
|Euro
|29,5363
|29,5944
|% -0,87
|
|Sterlin
|34,3701
|34,5424
|% -1,02
|
|Frank
|30,8599
|31,0458
|% -0,90
|
|Riyal
|7,1611
|7,1970
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-26,64
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|-21,61
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.017
|11.138
|-117,00
|
|Yarım
|5.500
|5.594
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.797
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,89
|-0,69
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem