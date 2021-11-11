***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.11.2021 17:31
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
.
Tescil Tarihi
.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.11.2021 tarih 354 no'lu toplantısında,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve denetimden sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda, 2021 yılında bağımsız denetim hizmetinin alınması için Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977069
BIST
18:051.625
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|102,30
|25.276.182
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,47
|31.021.127
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|119.598.763
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|99.957.632
|% 9,96
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|OYLUM
|8,85
|20.074.366
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|192.752.407
|% -9,99
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|KZBGY
|35,56
|90.398.427
|% -9,97
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|RALYH
|7,18
|106.306.108
|% -9,91
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|TURGG
|130,30
|41.912.415
|% -9,89
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|SUMAS
|94,10
|730.369
|% -8,99
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|PETKM
|7,65
|8.517.897.371
|% 5,52
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|GARAN
|10,60
|3.529.426.851
|% -1,21
|
|THYAO
|17,72
|1.956.486.821
|% -2,26
|
|TUPRS
|156,50
|1.713.390.937
|% -0,89
|
|SISE
|9,47
|1.335.859.279
|% -1,04
|
|PETKM
|7,65
|8.517.897.371
|% 5,52
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|GARAN
|10,60
|3.529.426.851
|% -1,21
|
|YKBNK
|3,08
|932.694.127
|% -1,60
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|EKGYO
|2,04
|393.524.567
|% -3,32
|
|ODAS
|1,51
|276.174.371
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8704
|9,8730
|% 0,32
|
|Euro
|11,3321
|11,3438
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,1851
|13,2512
|% 0,21
|
|Frank
|10,6806
|10,7449
|% 0,08
|
|Riyal
|2,6260
|2,6392
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.862
|1.863
|9,68
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|Altın Gr.
|591
|591
|4,90
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,00
|0,19
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|B. Petrol
|82,89
|82,89
|0,25
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Seans Raporu
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17:58MERCN
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Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 32, 144.00 milyon TL de
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