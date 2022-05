***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/04/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Vardır.Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıTULIPACK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGıda Kullanımına Uygun Plastik Ambalaj İmalatıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi37.500.000,00TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.04.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı3.606.600,00TLBeher Pay Fiyatı1,7Toplam Tutar6.030.000,00TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%9,62Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%7Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumludur.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı3.284.134TL KarVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiKonkordato Taksit Ödemelerinde Kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28.04.2022Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıİNTERKAP AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMahkeme KararıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni29.03.2022 Tarihli 2018/734 Esas No T.C. Gebze Asliye Ticaret Mahkeme Kararı Uygulanmaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucundaŞirket Yönetimine ulaşan,T.C Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen 29.03.2022 Tarihli 2018/734 Esas No ile Konkordato sürecinde mahkeme tarafından alınan Ara Karar da,''1)Şirketin, Tulipack Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarının tamamının 6.000.0000,00TL bedelden aşağı olmamak üzere SATIŞINA İZİN VERİLMESİ,2)Satıştan elde edileecek bedelin günlük vadeli bir hesapta muhafaza edilerek, kayyım denetiminde konkordato taksitlerinin ödenmesinde kullanılmasına, karar verilmiştir.Mahkeme kararındaki Karar bölümünde1)KPMG tarafında 24/02/2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu hazırlandığını, bu raporda birden fazla hesaplama türlerine yer verildiğini ve en yüksek değere sahip hesaplama türüne göre Tulipack Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam aktif değerinin en yüksek 53.440.000,00TL olduğunun tespit edildiğini buna göre %9,62 hissemizin en yüksek değerinin 5.130.240,00TL olduğu sonucuna varıldığı ve bu değerden daha yüksek değerden yani 6.000.000,00TL 'den alıcı çıktığı iştirak paylarının Interkap Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.satışına izin verilmesi ve Tulipack A.Ş. firmasıyla da bu konuda mutabık kalındığı bilgisi alınmıştır.2)Mahkeme tarafından atanan denetiminden sorumlu görevli kayyım 25/03/2022 tarihli raporunda Şirketin, Tulipack A.Ş. şirketinde mevcut olan %9,62 oranındaki hissesinin zaman içerisinde ticaret döngüsü çerçevesinde kayıp etme ihtimalininde gözönünde bulundurulması ile satışa onay verilmesi görüşünü bildirmiştir.''''Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. iştiraki , Tulipack'ın toplam sermayesinin % 9,62'sine karşılık gelen, sahibi olduğu 3.606.600,00 TL bedelli 36.066 adet iştirak paylarının tamamını ("Hisseler") İnterkap Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'e bu Sözleşme'de kararlaştırılan 6.030.000TL(Altımilyonotuzbin) tutarında bedel karşılılığında satmayı ve devretmeyi İnterkap Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. sözkonusu payları devralmayı ve bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.''Şirketimizin %9,62 oranında ortak olduğu TULIPACK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ndeki iştirak paylarımızın tamamını İNTERKAP AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'ye satılmasına ve işlemlerin başlatılımasına ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.Saygılarımızla,