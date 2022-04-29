***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
29.04.2022 18:52
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Vardır.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
TULIPACK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gıda Kullanımına Uygun Plastik Ambalaj İmalatı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
37.500.000,00TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.04.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
3.606.600,00TL
Beher Pay Fiyatı
1,7
Toplam Tutar
6.030.000,00TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%9,62
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%7
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumludur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
3.284.134TL Kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Konkordato Taksit Ödemelerinde Kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.04.2022
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
İNTERKAP AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/04/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Mahkeme Kararı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
29.03.2022 Tarihli 2018/734 Esas No T.C. Gebze Asliye Ticaret Mahkeme Kararı Uygulanmaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
.
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda
Şirket Yönetimine ulaşan,T.C Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen 29.03.2022 Tarihli 2018/734 Esas No ile Konkordato sürecinde mahkeme tarafından alınan Ara Karar da,
''1)Şirketin, Tulipack Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarının tamamının 6.000.0000,00TL bedelden aşağı olmamak üzere SATIŞINA İZİN VERİLMESİ,
2)Satıştan elde edileecek bedelin günlük vadeli bir hesapta muhafaza edilerek, kayyım denetiminde konkordato taksitlerinin ödenmesinde kullanılmasına, karar verilmiştir.
Mahkeme kararındaki Karar bölümünde
1)KPMG tarafında 24/02/2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu hazırlandığını, bu raporda birden fazla hesaplama türlerine yer verildiğini ve en yüksek değere sahip hesaplama türüne göre Tulipack Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam aktif değerinin en yüksek 53.440.000,00TL olduğunun tespit edildiğini buna göre %9,62 hissemizin en yüksek değerinin 5.130.240,00TL olduğu sonucuna varıldığı ve bu değerden daha yüksek değerden yani 6.000.000,00TL ‘den alıcı çıktığı iştirak paylarının Interkap Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.satışına izin verilmesi ve Tulipack A.Ş. firmasıyla da bu konuda mutabık kalındığı bilgisi alınmıştır.
2)Mahkeme tarafından atanan denetiminden sorumlu görevli kayyım 25/03/2022 tarihli raporunda Şirketin, Tulipack A.Ş. şirketinde mevcut olan %9,62 oranındaki hissesinin zaman içerisinde ticaret döngüsü çerçevesinde kayıp etme ihtimalininde gözönünde bulundurulması ile satışa onay verilmesi görüşünü bildirmiştir.''
‘'Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. iştiraki , Tulipack'ın toplam sermayesinin % 9,62'sine karşılık gelen, sahibi olduğu 3.606.600,00 TL bedelli 36.066 adet iştirak paylarının tamamını ("Hisseler") İnterkap Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'e bu Sözleşme'de kararlaştırılan 6.030.000TL(Altımilyonotuzbin) tutarında bedel karşılılığında satmayı ve devretmeyi İnterkap Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. sözkonusu payları devralmayı ve bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.''
Şirketimizin %9,62 oranında ortak olduğu TULIPACK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ndeki iştirak paylarımızın tamamını İNTERKAP AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'ye satılmasına ve işlemlerin başlatılımasına ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025921
BIST