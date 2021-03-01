***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367Düzeltmelerden Sonraki Tutar6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367Transferler24 -17.763.811 17.763.811Dönem Karı (Zararı)24 -12.766.001Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 -94.601Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969Transferler24 -12.766.001 12.766.001Dönem Karı (Zararı)24 12.541.068 12.541.068 12.541.068Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 18.671.085 389.419 19.060.504 19.060.504Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 198.342 31.348 66.746.012 12.541.068 7.278.603 7.278.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.770.283 4.224.184Dönem Karı (Zararı)12.541.068 -12.766.001Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.796.528 7.246.538Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13.14 4.918.456 7.241.998Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler375.786 -14.463Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 365.208Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 10.578 -14.463Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler680.722 393.660Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21,23 680.722 393.660Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-483.970 1.541.671Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-483.970 1.541.671Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 7.305.534 -1.916.328İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.507.494 11.575.858Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.073.663 8.912.842İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.073.663 8.912.842Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-443.166 -580.639İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -443.166 -580.639Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.653.634 66.880Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 77.892Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.574.553 -3.119.950İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17 -19.574.553 -3.119.950Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.645.832 6.296.725İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18 -1.645.832 6.296.725İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.805.462Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-93.807Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 2.899.269Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.830.102 6.056.395Ödenen Faiz-509.548 -1.541.671Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -550.271 -290.540YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-193.805 -274.107Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-193.805 -274.107Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -193.805 -274.107FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.434.626 -3.929.366Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-248.159Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-248.159Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -1.434.626 -3.681.207YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.852 20.711NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.852 20.711DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.167.805 1.147.094DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.309.657 1.167.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.309.657 1.167.805Ticari Alacaklar5 6.462.831 5.754.376İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar114.770 114.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.348.061 5.639.606Diğer Alacaklar6 794.655 351.489İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar794.655 351.489Stoklar7 9.106.560 6.452.926Peşin Ödenmiş Giderler8 559.630 637.522İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler559.630 637.522Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 76 525Diğer Dönen Varlıklar225.487 116.603İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 225.487 116.603ARA TOPLAM18.458.896 14.481.246TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.458.896 14.481.246DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 2.745.866 2.745.866Maddi Duran Varlıklar12 39.956.474 24.761.320Kullanım Hakkı Varlıkları2.291.046 11.976.889Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 11.760 34.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR45.005.146 39.518.614TOPLAM VARLIKLAR63.464.042 53.999.860KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.276.915 1.391.105İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.276.915 1.391.105Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.276.915 1.391.105Ticari Borçlar17 2.024.991 478.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.024.991 478.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 157.824 121.596Diğer Borçlar18 6.225.255 7.871.087İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.905.174 6.080.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar320.081 1.790.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 153.171 155.267İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)153.171 155.267Kısa Vadeli Karşılıklar21 298.694 663.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar298.694 238.325Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar424.910ARA TOPLAM10.136.850 10.681.066TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.136.850 10.681.066UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.815.998 19.173.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.815.998 19.173.869Banka Kredileri16 6.909.321 7.901.428Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.906.677 11.272.441Ticari Borçlar17 23.259.907 44.380.675İlişkili Taraflara Ticari Borçlar372.447 372.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar22.887.460 44.008.228Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 8.274.238 871.350Uzun Vadeli Karşılıklar2.799.177 3.215.869Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 2.799.177 3.215.869Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 2.899.269İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.899.269TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.048.589 67.641.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER56.185.439 78.322.829ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.278.603 -24.322.969Ödenmiş Sermaye24 6.200.000 6.200.000Sermaye Düzeltme Farkları24 11.884.379 11.884.379Sermaye Avansı24 200.000 200.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 7.301.759 7.301.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24 35.866.061 16.805.557Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 35.866.061 16.805.557Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-198.342 -587.761Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.064.403 17.393.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 31.348 31.348Yasal Yedekler31.348 31.348Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 -66.746.012 -53.980.011Net Dönem Karı veya Zararı24 12.541.068 -12.766.001TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.278.603 -24.322.969TOPLAM KAYNAKLAR63.464.042 53.999.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 54.919.059 37.577.599Satışların Maliyeti27 -46.594.355 -40.813.350TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.324.704 -3.235.751BRÜT KAR (ZARAR)8.324.704 -3.235.751Genel Yönetim Giderleri28 -4.792.542 -4.173.757Pazarlama Giderleri28 -3.512.625 -2.169.308Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 22.922.561 3.603.385Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -3.164.892 -5.699.458ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.777.206 -11.674.889FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.777.206 -11.674.889Finansman Gelirleri33 993.518 281.632Finansman Giderleri34 -924.122 -3.289.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.846.602 -14.682.329Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.305.534 1.916.328Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -7.305.534 1.916.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.541.068 -12.766.001DÖNEM KARI (ZARARI)12.541.068 -12.766.001Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.541.068 -12.766.001Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar389.419 -94.601Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 486.774 -118.251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 -97.355 23.650Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-97.355 23.650Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)389.419 -94.601TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.930.487 -12.860.602Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.930.487 -12.860.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913801BIST