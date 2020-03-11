***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ÇağrıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 11.03.2020Genel Kurul Tarihi 06.04.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2020Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres D.O.S.B.1.Kısım D-1003 Sk.No:4 Dilovası/KocaeliGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı hesap dönemine ait Şirket karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.8 - 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olan Muharrem Nazif Çavuşoğlu'nun 09 Mart 2020 tarihi itibariyle görevinden istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ali Cem KOCABALI'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi.10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kuruluna bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - 2019 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - TTK 376. maddesi kapsamında yapılacak işlemler, Yönetim Kurul'unun uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin Genel Kurul'a sunulması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması.17 - Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Eminiş Ambalaj 2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Eminiş_ Ambalaj Genel Kurul _İç Yönerge_Kap.pdf - İç YönergeEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 11.03.2020 tarihli toplantısında2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekli gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 06 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 14:30'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası KOCAELİ adresinde yapılmasına,2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için Kocaeli Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının talep edilmesine,Toplantının yapılmasından sonra tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827254BIST