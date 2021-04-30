***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
30.04.2021 19:17
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ULUÇINAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI KURUMLAR BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
30/04/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin Kurumlari Vergi Beyannamesi eki olarak Uluçınar Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş bilanço ve gelir tablosumuz ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933654
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
18:058,2806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0776
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
18:059,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
18:05471,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,83
|Açılış
|: 471,09
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
|
|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
|
|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2750
|8,2806
|% 0,95
|
|Euro
|9,9543
|9,9652
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4027
|11,4599
|% 0,04
|
|Frank
|9,0303
|9,0847
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2012
|2,2122
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,42
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|66,52
|66,52
|-1,53
|