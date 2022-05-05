***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
05.05.2022 18:24
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ULUÇINAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
05/05/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin Kurumlar Vergi Beyannamesi eki olarak Uluçınar Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş bilanço ve gelir tablosumuz ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026772
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1323
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8773
En Düşük
14,7014
18:0515,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0119
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6153
18:05895,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,35
|Açılış
|: 895,93
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|18,15
|6.774.869
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.493.722
|% 9,97
|
|KONKA
|19,67
|102.735.798
|% 9,95
|
|UFUK
|34,50
|5.476.503
|% 9,94
|
|OLMK
|8,77
|8.410.535
|% 9,90
|
|DAGHL
|21,14
|6.912.845
|% -9,97
|
|DITAS
|25,84
|41.175.436
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,21
|165.082.198
|% -7,79
|
|AKGRT
|3,16
|75.831.984
|% -6,23
|
|AYEN
|17,11
|68.390.340
|% -4,47
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 3,44
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% -0,18
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 4,74
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8586
|14,8651
|% 0,90
|
|Euro
|15,6469
|15,6716
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,2773
|18,3689
|% -1,46
|
|Frank
|14,9837
|15,0740
|% -0,65
|
|Riyal
|3,9505
|3,9703
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-5,50
|
|Altın Gr.
|897
|897
|6,17
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,72
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
-
17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem