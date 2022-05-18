***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.05.2022 11:11
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Uluçınar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki Gelir Tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
18/05/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Uluçınar Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031080
BIST
11:522.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,59
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.404
En Düşük
2.385
11:5215,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0378
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
11:5216,7664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
11:52930,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,64
|Açılış
|: 930,29
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ORCAY
|21,90
|85.384.684
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.633.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.393.876
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.963.356
|% 9,93
|
|ACSEL
|53,80
|7.518.762
|% 8,34
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OYAYO
|8,09
|3.328.852
|% -8,17
|
|OZRDN
|10,36
|2.136.031
|% -6,58
|
|MNDRS
|3,39
|13.777.845
|% -4,78
|
|LKMNH
|17,68
|4.087.054
|% -4,33
|
|THYAO
|41,98
|1.938.500.784
|% -0,24
|
|SISE
|20,02
|762.327.991
|% 0,55
|
|SAHOL
|19,72
|543.054.092
|% 1,54
|
|YKBNK
|4,32
|488.841.916
|% 1,41
|
|HEKTS
|25,60
|433.093.040
|% 3,81
|
|EKGYO
|2,66
|313.148.718
|% 1,14
|
|YKBNK
|4,32
|488.841.916
|% 1,41
|
|SKBNK
|1,18
|103.926.503
|% 0,85
|
|AKBNK
|7,98
|421.530.402
|% 1,66
|
|THYAO
|41,98
|1.938.500.784
|% -0,24
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9342
|15,9399
|% 0,24
|
|Euro
|16,7452
|16,7664
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,6766
|19,7752
|% -0,70
|
|Frank
|15,9272
|16,0231
|% -0,11
|
|Riyal
|4,2343
|4,2556
|% 0,15
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,07
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,55
|